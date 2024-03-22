三大指數攜手創新高後 美股早盤持平

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國股市經歷昨天三大指數攜手收創新高後，今天早盤難以確定走向。但投資人樂見美國聯邦準備理事會（Fed）最新的降息立場，使得美股眼看將創下今年來最佳單週表現。

路透社報導，經過聯準會20日示意今年預期將降息3次，以及美國半導體公司美光（Micron）發布樂觀財測後，華爾街股市昨天在晶片類股勁揚帶動下，三大指數全都收在史上新高水準。

投資人將密切觀察今天稍晚將有多名聯準會官員預定發表的言論，以從中尋找有關美國央行貨幣政策預測路徑的進一步線索。

美股今天開盤後約7分鐘，道瓊工業指數微跌10.58點或0.03%，報39770.79點；標普500指數微漲0.66點或0.01%，報5242.19點；那斯達克指數小跌9.50點或0.06%，報16392.33點。（譯者：張正芊）1130322