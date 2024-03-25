法拉利台灣銷量4年來倍增 執行長稱需求成長超越中港

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（中央社倫敦/台北25日綜合外電報導）外媒報導，義大利豪華車廠法拉利（Ferrari）過去4年在台灣的銷售量倍增，原因是本地晶片企業家的財富攀升，以及全球供應鏈自中國分散時，資金回流台灣所致。

英國金融時報（Financial Times）報導，法拉利執行長維納（Benedetto Vigna）表示，台灣的需求成長比中國和香港更快。他指出台灣富裕公民的人數持續增加，帶動超跑銷量大幅攀升。

他向金融時報表示，「中國持續成長…但不及台灣。台灣有更多企業家，而且晶片業正蓬勃發展」，「許多人賺了不少錢」。

在客戶選擇昂貴的個人化選項帶動下，法拉利上月公布年度獲利創新高。儘管法拉利大部分的銷售來自歐洲和美國，但去年對中國和台灣的出貨量則從2020年的5%，攀升近11%。

法拉利看準並利用台灣私人財富攀升的趨勢。根據安聯集團（Allianz）去年發布的「安聯全球財富報告」（Allianz Global Wealth Report），2022年底台灣的人均淨資產為14萬1600歐元（約新台幣488萬元），成為全球第5大富有的國家。

台灣富裕公民的人數激增，原因包括半導體業蓬勃發展，及台灣製造商將在中國的業務遷往他處，這使許多企業家和有錢的企業主管回到台灣。

法拉利在台官方經銷商台灣蒙地拿股份有限公司（Modena Motori Taiwan）總經理劉冠甫（Vincent Liu）告訴金融時報，去年台灣超跑銷售量成長30%至1300輛。法拉利在台灣超跑市場成長扮演要角，在雙門跑車市占達40%。

台灣蒙地拿指出，台灣法拉利買主中有70%至80%是企業家。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130325