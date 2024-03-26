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台股跌65.76點

2024/3/26 13:46
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（中央社台北26日電）台北股市今天開高走低，收盤跌65.76點，為20126.49點，跌幅0.33%，成交金額新台幣4826.98億元。

加權指數開盤為20208.88點，盤中最高20397.07點，最低19977.4點；不含金融股指數17600.47點，跌78.1點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.73%、食品股跌0.12%、塑化股漲0.54%、紡織股漲0.25%、機電股跌0.53%、造紙股跌0.99%、營建股漲0.04%、金融股漲0.67%。

委買張數2249萬7730張，委賣張數1343萬1390張，成交張數927萬8911張。

收盤時上漲232家，下跌725家，持平72家。

成交量前5名個股為群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、大同、復華台灣科技優息、鴻海。

漲幅前5名個股為愛爾達-創、眾福科、國賓、華安、廷鑫。

跌幅前5名個股為新日興、圓剛、奇鋐、台通、建漢。1130326

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