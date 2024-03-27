更多編輯台推薦新聞：
29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列證實擊斃哈瑪斯第3號人物伊薩 擅藏匿被稱「影子人」
首頁 / 證券
美股
新聞專題
美股1/300
首頁 / 證券

美國消費者信心下滑、關切通膨 美股收低

2024/3/27 06:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約26日綜合外電報導）由於美國經濟評議會（Conference Board）所做的調查顯示美國3月消費者信心指數稍微下滑，低於分析師預期，美股今天在尾盤急轉直下收低。

經濟評議會（Conference Board）的調查顯示美國民眾關切通貨膨脹和政治環境。

投資人正等待本週將公布的美國重要通膨數據，以推敲美國聯邦準備理事會（Fed）的利率政策走向。

聯準會上週的指引雖顯示今年年底前仍將降息三次，但強勁的經濟數據和聯準會部分官員的評論，引發市場憂心今年降息次數恐縮減。

美國前總統川普（Donald Trump）的社群媒體公司「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）」股票今天開始在紐約那斯達克股市交易，開盤後股價一度飆漲近50%，最後以上揚16.1%作收。川普媒體與科技集團負責經營川普的社群媒體平台Truth Social。

道瓊工業指數微跌31.31點或0.08%，收39282.33點。

標準普爾指數下挫14.61點或0.28%，收5203.58點。

那斯達克指數下滑68.77點或0.42%，收16315.70點。

費城半導體指數挫跌39.617點或0.81%，收4851.875點。（譯者：陳政一）1130327

#川普
#美股
#美國
#聯準會
美股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
科技巨擘面臨歐盟更嚴格管制 美國股市收挫
172.30.142.19