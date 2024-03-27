美國消費者信心下滑、關切通膨 美股收低

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（中央社紐約26日綜合外電報導）由於美國經濟評議會（Conference Board）所做的調查顯示美國3月消費者信心指數稍微下滑，低於分析師預期，美股今天在尾盤急轉直下收低。

經濟評議會（Conference Board）的調查顯示美國民眾關切通貨膨脹和政治環境。

投資人正等待本週將公布的美國重要通膨數據，以推敲美國聯邦準備理事會（Fed）的利率政策走向。

聯準會上週的指引雖顯示今年年底前仍將降息三次，但強勁的經濟數據和聯準會部分官員的評論，引發市場憂心今年降息次數恐縮減。

美國前總統川普（Donald Trump）的社群媒體公司「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）」股票今天開始在紐約那斯達克股市交易，開盤後股價一度飆漲近50%，最後以上揚16.1%作收。川普媒體與科技集團負責經營川普的社群媒體平台Truth Social。

道瓊工業指數微跌31.31點或0.08%，收39282.33點。

標準普爾指數下挫14.61點或0.28%，收5203.58點。

那斯達克指數下滑68.77點或0.42%，收16315.70點。

費城半導體指數挫跌39.617點或0.81%，收4851.875點。（譯者：陳政一）1130327