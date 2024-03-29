高價股及AI同步反彈 台股盤中震盪上漲百點

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）台股今天呈現開高震盪格局，儘管近期表現強勢的鴻海今天降溫，但台積電走穩，加上AI、散熱、IP等熱門族群股價反彈，台股盤中震盪上漲約百點；法人指出，高股息ETF成分股建倉力道及法人季底作帳，是今天市場關注焦點。

台積電今天早盤開平走高，早盤最高上漲8元或1.04%，至777元。高價股今天由IP族群領軍反彈，M31強攻漲停1410元，信驊、世芯-KY、力旺、大立光、緯穎、祥碩、創意、川湖等千元股，股價走揚。

近日強勢的鴻海在28日創下2008年中以來新高後，今天回檔休息，早盤股價開高後翻黑狹幅整理。資金轉強AI族群，廣達攻上298元波段新高，緯創上漲逾6%。

備受市場矚目的元大台灣價值高息ETF（00940），4月1日即將掛牌，今天是上市前建倉最後一天，市場關注相關成分股動態。不過觀察幾檔熱門高股息ETF，統一台灣高息動能（00939）、群益台灣精選高息（00919）今天股價都下跌。

元大投信先前對外揭露00940前10大成分股，今天走跌居多。截至上午11時，長榮下跌3元或1.7%至173元，聯電下跌0.8元或1.54%，中美晶下跌2.5元或1.15%，表現不如預期。00940預計今天盤後會公告上市前的結算淨值，以及申購買回清單，實際成分股名單將真相大白。（編輯：張良知）1130329