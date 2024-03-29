廣達爆量走高創波段新高 AI類股齊揚

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（中央社記者吳家豪台北29日電）輝達發表新款AI晶片GB200，媒體報導，代工廠廣達拿下Google、AWS、Meta等3大雲端服務供應商的GB200伺服器訂單，預計9月量產，激勵廣達今天盤中最高衝上298元、漲逾6.42%，創波段新高。

其他入列GB200晶片供應商的AI（人工智慧）類股同步走高，緯創漲7.88%，最高130元，為2月19日以來新高；緯穎、英業達勁揚逾5%，技嘉上漲超過3%。

針對GB200訂單消息，廣達向中央社記者表示，向來不評論單一客戶及訂單。

廣達資深副總經理暨雲達科技總經理楊麒令今年1月受訪指出，上半年AI伺服器供應鏈還沒完全恢復，缺料問題尚未緩解，廣達出貨預計5、6月增強，下半年有望迎來大爆發，今年將持續在海外擴產。

據經濟日報報導，廣達拿下Google、AWS（亞馬遜雲端運算服務）、Facebook（臉書）母公司Meta的GB200伺服器代工訂單，最快今年7、8月開始測試，9月進入量產；由於GB200伺服器機櫃系統平均售價高達200萬至300萬美元（約新台幣6400萬元至9601萬元），有望大舉挹注廣達業績。（編輯：張均懋）1130329