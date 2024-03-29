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台股漲147.9點

2024/3/29 13:48
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（中央社台北29日電）台北股市今天開高走高，收盤漲147.9點，為20294.45點，漲幅0.73%，成交金額新台幣4753.86億元。

加權指數開盤為20156.34點，盤中最高20335.92點，最低20156.34點；不含金融股指數17751.24點，漲128.13點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.85%、食品股漲0.88%、塑化股漲0.41%、紡織股漲0.53%、機電股0.9%、造紙股跌0.1%、營建股跌0.17%、金融股漲0.79%。

委買張數2216萬8968張，委賣張數1284萬2126張，成交張數843萬2822張。

收盤時上漲383家，下跌525家，持平121家。

成交量前5名個股為緯創、英業達、群益台灣精選高息、鴻海、聯電。

漲幅前5名個股為聯茂、羅麗芬-KY、佳必琪、東科-KY、佐登-KY。

跌幅前5名個股為康控-KY、建國、元禎、榮星、億泰。1130329

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