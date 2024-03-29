將來銀行開業2週年 今年拚完備外匯證券業務

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（中央社記者蘇思云台北29日電）純網銀將來銀行開業滿2週年，董事長鍾福貴今天表示，預計今年第2季推出外匯業務、下半年推出證券交割服務，今年齊備產品線後，希望可以吸收存款、增加放款，加快銀行成長，盼早日達到損益兩平。

將來銀行今天舉行2週年媒體交流會，鍾福貴致詞時表示，雖然將來銀行比同業晚開業，不過持續領先同業推出服務，包括線上保險代理服務，去年也推出線上房貸，帶來不少客戶，目前房貸業務已拓展到雙北、桃園、台中，接著推出法人薪轉業務，去年底也獲得許可參與聯貸案的參貸業務。

鍾福貴表示，今年第1季推出財富管理業務，搶頭香推出基金銷售業務，目前基金已上架100多檔產品，今年第2季預計推出外匯業務，接著下半年預計推證券交割服務，包括股東、其他業者都有在洽談。今年齊備產品線後，希望可以吸收存款、增加放款，加快銀行成長腳步，中期目標則希望早日達到損益兩平。

將來銀總經理許柏林表示，將來銀目前房貸業務已達新台幣70多億元，與信貸業務規模相當，預計今年房貸業務有機會破百億元，後續隨著聯貸案的參貸業務持續拓展，對資金去化有信心。

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將來銀行今天也宣布攜手大股東中華電信，推出ESG主題回饋，開戶除了可享活儲利息回饋外，用將來銀行帳戶代扣繳中華電信帳單，也能享有優惠回饋。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信在金融科技上持續創新，也希望跟用戶在生活角落都有更緊密的連結，中華電信目前包括行動電話、固網設備等共有約2800多萬個號碼，其中約7成帳單已無紙化。目前每月仍有約200萬人前往門市繳費，也會多加宣導。（編輯：楊蘭軒）1130329