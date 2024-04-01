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遠東醫電與北榮簽訂MOU 將服務戰線拉至越南

2024/4/1 11:47（4/1 12:46 更新）
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遠東醫電董事長暨總經理鄧俊男（右4）與台北榮民總醫院副院長李偉強（左3）日前在越南河內簽署MOU。（遠東醫電提供）中央社記者何秀玲傳真 113年4月1日
遠東醫電董事長暨總經理鄧俊男（右4）與台北榮民總醫院副院長李偉強（左3）日前在越南河內簽署MOU。（遠東醫電提供）中央社記者何秀玲傳真 113年4月1日
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（中央社記者何秀玲台北1日電）國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技今天宣布，與台北榮總攜手於越南河內簽署合作意向書，針對短期至長期的商務旅客、銀髮族旅客和慢性病患者，能透過遠東醫電「旅遊E指通」，與北榮在越南合作醫療院所聯盟聯繫，獲得醫療保障。

遠東醫電科技表示，因疫情期間各國皆強化遠距醫療、通訊診療、數位健康等基礎技術建置與投資，醫療旅遊最具市場成長潛力的地區為亞太地區，東南亞國家更是不能忽略的地區。

遠東醫電為台灣醫療服務平台整合大廠，與國內多家醫療院所合作，此次更攜手北榮將戰線拉到越南，雙方日前在越南河內完成簽署合作意向書，共同將台灣智慧醫療能量及平台整合服務推至越南。

其中遠東醫電提供的「旅遊E指通」服務，將推廣應用於北榮在越南的合作醫療院所。未來前往越南的台灣民眾，只要持著「旅遊E指通」，在越南旅遊期間能獲得醫療保障服務。

遠東醫電董事長暨總經理鄧俊男說，「遊旅E指通」已與台灣、中國大陸、新加坡、越南、日本、泰國、印尼、馬來西亞等當地重要醫院結盟。

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遠東醫電不僅在智慧醫療領域陸續有所突破，更在促進東南亞旅遊醫療的國際化合作中獲得重要的進展。此次雙方合作不僅是技術的交融，更是跨越了文化和醫療服務，將為東南亞地區的醫療事業帶來新契機。

遠東醫電的「旅遊E指通」內建線上掛號預約、即時通訊軟體、批價、自動給藥機、AI HUB、會員管理平台（CRM）、線上付款，並連結各國醫療院所。（編輯：張均懋）1130401

#北榮
#越南
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