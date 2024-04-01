佳能企業加速AI光學產品出貨 獲日本大廠訂單

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（中央社記者吳家豪台北1日電）光學元件廠佳能企業今天表示，多項人工智慧（AI）光學產品出貨頻率在2024年陸續增加，其中透過AI鏡頭結合輝達（NVIDIA）AI平台運用於農業科技，接獲日本光學大廠訂單，且智慧城市AI鏡頭產品也陸續出貨。

佳能企業從全球最大數位相機製造商轉型，發展車載、牧場管理、智慧城市等多種AI光學應用，透過AI技術可提升各種產業效率及城市安全，去年下半年本業已轉虧為盈。

佳能發布新聞稿指出，新設立的越南工廠預計今年下半年開始運作，越南二廠有助於客戶訂單的生產規劃、提升公司營運，多項布局讓佳能樂觀看待2025年業績。

車載鏡頭系統方面，佳能預計今年下半年開始出貨車載相關產品至日本車廠。在AI運用方面，日本客戶去年底發表即時AI系統，在輝達Jetson平台上運用AI鏡頭，能預測母牛分娩的正確時間，日系客戶已宣布將於今年陸續出貨。

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另外，佳能在AI邊緣運算鏡頭及系統也有斬獲，日前於馬來西亞檳城導入智慧城市系統，透過AI鏡頭監視並運算車流，控制紅綠燈號誌的時數，確保車流量穩定，並逐漸拓展至馬來西亞其他城市；近期也將智慧城市系統導入多明尼加及其他國家。

在移動AI技術方面，佳能接獲德國交通集團訂單，將AI鏡頭導入歐洲當地的火車及巴士，運用AI鏡頭的監視及運算來降低事故，讓行車更有效率及安全。（編輯：楊凱翔）1130401