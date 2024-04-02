去年國銀員工人均獲利貢獻度連2年創新高 京城銀奪冠

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北2日電）中央銀行去年第4季國銀營運績效季報出爐，受惠於升息效應，112年稅前淨利衝上新台幣4726億元，國銀平均員工貢獻度達231.2萬元，雙雙寫下歷史新高；39家國銀中，京城銀行人均貢獻749.1萬元，奪下冠軍寶座。

根據央行最新公布的112年12月底國銀營運績效季報，112年稅前淨利4726億元，較111年大增798億元、成長率達20.32%，連2年創歷史新高，平均權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別為10.33%及0.70%，112年底逾放比率降至0.14%，創歷史新低。

央行官員說明，美國聯準會接連升息，帶動台美利差擴大，國銀在換匯交易（SWAP）收穫頗豐，是主要獲利來源，加上股債操作、手續費收益表現也不錯，全年營收得以寫下佳績。

國銀口袋賺飽飽，帶動平均員工貢獻度（稅前淨利/員工人數）跟著連2年創下新高，112年國銀平均員工貢獻度為231.2萬元，年成長14.6%。

進一步觀察39家國銀表現，京城銀行以員工平均貢獻度749.1萬元拿下冠軍，第2名為上海商銀的570.5萬元，第3名是滙豐銀行的516.7萬元，第4及第5名分別為兆豐銀行、台灣銀行。

央行官員表示，員工貢獻度以員工人數為分母，中小型銀行相對有優勢，容易拿下不錯排名，特別是當小銀行投資操作看準方向，衝出亮眼獲利時，就會帶動貢獻度大躍進。

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央行統計的39家國銀當中，將來銀行、連線銀行（LINE Bank）、樂天銀行3家純網銀仍處虧損狀態，因此未能創造員工貢獻度。市場預期，純網銀最快要2025年才有機會損益兩平。

3家純網銀目前都積極開辦新業務，盼透過更積極方式去化資金，帶動業務成長。連線銀行目前已取得外匯執照，將來銀行去年推出線上房貸之外，日前也開辦基金銷售業務，樂天銀行則看好聯貸案的參貸商機，下半年的存放比有望從目前的28%，提高到近5成。（編輯：潘羿菁）1130402