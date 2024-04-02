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投資人等待美就業數據 亞股走勢分歧 港股收漲逾2%

2024/4/2 19:16
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（中央社香港2日綜合外電報導）投資人結束連假，加上中國工廠公布高於預期的數據，拉抬了人們對全球第2大經濟體中國的期待，香港股市今天收漲逾2%，但其他亞洲市場走勢分歧。

法新社報導，日前公布的美國製造業活動與個人消費支出數據也高於預期，引發人們對聯邦準備理事會（Fed）降息時間表的懷疑。

現在市場將焦點轉向預計本週稍後公布的美國就業數據；考量到近日超標的通膨數據，這可能對聯準會的決策產生影響。

今天香港恆生指數在亞洲股市中表現最為突出，自3月28日後的首個交易日收漲2.36%，主因投資人對顯示中國製造業上月增長超過預期的數據感到振奮。

中國消費科技巨頭小米領漲香港股市，其首款電動車上週在北京推出後，訂單量超出預期，股價一度飆升15%，收盤上漲9%。

上述訊息顯示，清零政策終結後經濟低迷至今1年多以來，如今情況可能已出現轉變；不過，觀察人士仍希望當局提出更多振興措施，並為陷入困境的房地產業提供支持。

在其他亞洲市場，東京、首爾、新加坡、雅加達和台北股市收漲；上海、雪梨、威靈頓、馬尼拉、孟買和曼谷下跌。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1130402

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