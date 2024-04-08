瑞昱3月營收創18個月高 義隆電來到6個月高點

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（中央社記者張建中新竹8日電）IC設計廠瑞昱和義隆電3月營收同步攀升，瑞昱達新台幣90.39億元，創18個月新高；義隆電達11.17億元，為6個月高點。

隨著供應鏈逐漸恢復健康，網通晶片廠瑞昱第1季營運重回成長軌跡。3月營收90.39億元，月增15.54%，年增13.89%；第1季營收256.22億元，年增30.56%。

瑞昱預期，2024年營運成長動能主要來自規格升級，包括WiFi 6、WiFi 6E、WiFi 7、10G被動光纖網路（PON）等，以及供應鏈庫存回補。

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義隆電3月營收重回10億元以上水準，達11.17億元，月增12.64%，年增39.46%；第1季營收31.06億元，順利達成原訂29.5億至32.5億元目標，季減0.13%。

義隆電表示，筆記型電腦市場歷經1年多的庫存去化，產業逐漸恢復常態的季節性拉貨，品牌客戶今年備貨需求趨於積極。義隆電今年將透過既有的人工智慧（AI）技術，整合AI功能、演算法等，將有助晶片或模組產品價格提升，帶動營運成長。（編輯：張均懋）1130408