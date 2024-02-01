瑞昱去年每股純益17.85元 今年回復成長

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（中央社記者張建中新竹1日電）瑞昱2023年第4季稅後淨利新台幣21.8億元，季減15.2%，每股純益4.25元，全年每股純益17.85元。瑞昱副總經理黃依瑋表示，2024年第1季營運展望謹慎穩健，全年將回復成長。

瑞昱下午舉行線上法人說明會，公布2023年第4季營運結果。受個人電腦市場疲軟影響，瑞昱第4季營收225.85億元，季減15.3%，毛利率44.7%，較第3季揚升2.7個百分點，稅後淨利21.8億元，季減15.2%，每股純益4.25元。

瑞昱2023年總營收951.79億元，減少14.9%，毛利率42.8%，下滑6.1個百分點，稅後淨利91.53億元，減少43.5%，每股純益17.85元。

展望未來，黃依瑋表示，經濟和國際情勢仍存在不確定性，不過供應鏈逐步回復健康，2024年第1季營運展望謹慎穩健，全年將回復成長。

黃依瑋說，2024年營運成長動能主要來自規格升級，包括WiFi 6、WiFi 6E、WiFi 7、10G被動光纖網路（PON）等，以及供應鏈庫存回補；今年網通、車用市場表現將比個人電腦與消費應用好。

黃依瑋表示，搭載WiFi 7的產品於第1季標誌認證後便會上市，不過，2024年WiFi 7滲透率仍很有限，最高可能僅約5%。

至於電信標案市場，黃依瑋說，目前有復甦跡象，預期包括PON、路由器及機上盒出貨量可望倍增，但因中國經濟依然面臨挑戰，出貨產品將以具基本功能為主。

人工智慧電腦（AI PC）方面，黃依瑋表示，AI PC定義仍非常模糊，不要過度高估AI PC對PC市場的影響，預期2024年至2026年PC出貨量將非常溫和成長。（編輯：楊蘭軒）1130201