股匯脫鉤 新台幣隨亞幣走弱收32.098元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北9日電）台灣股匯市繼續各走各路，儘管台股氣勢如虹，盤中與收盤續創新高，但新台幣匯率受亞幣走弱及美元買盤強勁等兩大因素抑制，延續偏貶格局，今天震盪走低，收盤收在32.098元，微貶0.3分，台北及元太外匯市場總成交金額14.96億美元。

美股四大指數交投清淡，市場靜待美國3月消費者物價指數CPI數據和聯邦準備理事會（Fed）會議記錄，不過台股今天有台積電新天價領軍，加上金融勁揚，重電、航運和鋼鐵等助攻，指數屢創新高，終場大漲378.50點，收20796.20點，再創盤中和收盤歷史新高。

然而台股的多頭氣焰，未能扭轉今年以來股匯脫鉤的走勢，主因是美國經濟數據亮眼，市場不斷推延聯準會可能的降息時程預期，美元指數持堅，新台幣只能隨亞幣示弱。

美元指數今天小跌，主要亞幣還是偏貶，根據央行統計，人民幣走勢持平，新台幣微貶0.01%、日圓及越南盾跌0.02%、韓元貶值0.13%。

新台幣兌美元今天開盤價為32.09元，最高32.076元、最低32.125元。外匯交易員指出，台股大漲且外資呈現買超，但外資在匯市並沒有大舉匯入資金，此外，近期美債殖利率續處高檔，吸引投資款持續前進海外布局，美元買盤強勁之下，新台幣易貶難升。

外匯交易員指出，主要亞幣都偏貶，台灣央行不會大動作出手，頂多尾盤略為調節，短線新台幣趨弱格局不變；民眾可關注美國本週將公布的通膨數據，聚焦市場如何解讀、數據結果是否影響降息預期，相關訊息將進一步牽動匯市發展。（編輯：楊凱翔）1130409