福貞首季營收年增近22% 創同期新高

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（中央社記者潘智義台北9日電）製罐廠福貞控股今天公告3月合併營收新台幣6.39億元，較2月與去年同期分別成長31.45%與7.04%，累計1至3月合併營收20.3億元，創同期新高，年增21.97%。

福貞發布新聞稿說明，受惠中國經濟穩步發展，帶動集團中國全廠的鋁罐出貨穩健成長，加上新竹廠獨家供應纖體罐產品搶市占率，推升3月合併營收年、月雙增，首季則受惠農曆春節客戶備貨旺季效應，加上中國餐飲市場維持成長。

福貞表示，受惠食品飲料行業穩步增長、啤酒罐化率不斷提高以及罐頭食品普及率提升，帶動中國食品飲料金屬包裝行業穩步增長，其中中國啤酒罐化率相較於全球平均成長空間大，且啤酒罐化增速為10%至15%，福貞陝西廠去年第3季正式加入集團兩片式鋁罐生產行列，目前在手客戶為中國知名啤酒大廠，積極爭取在地品牌，產品涵蓋涼茶、啤酒及各式飲料罐。

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福貞指出，目前逐步提升稼動率，以期於第3季可以順利生產，預估產能滿載且配合客戶多元罐型換線生產配置，年產能將可達5至6億支空罐，實現年產值人民幣3億元。

福貞強調，集團自併購新竹廠後，將纖體罐帶入台灣飲料市場，為目前台灣唯一纖體罐（Sleek can）的獨家供應商，且進一步開發各容量多元罐型，因纖體罐最大優勢之一為節省通路貨架空間，因此為多家跨國飲品製造商採用，將持續擴大台灣市場滲透率，爭取更多訂單機會。（編輯：楊凱翔）1130409