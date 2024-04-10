華航長榮航客貨雙旺 虎航星宇3月營收淡季寫次高

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（中央社記者江明晏台北10日電）航空四雄公布3月和首季營收，華航、長榮航客貨運雙旺，華航3月營收寫同期新高，長榮航也寫下歷年營收最旺的第1季；台灣虎航和星宇航空3月營收則在淡季中創歷史次高。

華航3月合併營收新台幣165.07億元，刷新歷年同期新高，月增1.82%，年增9.74%。其中，客運收入106.83億元，年增26.31%，華航說明，主因為運能逐步增加，市場需求持續熱絡；貨運收入46.25億元，月增26.54%，跨境電商貨源持續蓬勃，以及全球AI人工智慧趨勢帶動半導體相關出貨增加，使3月貨量及運價皆雙雙上揚。

全球旅運需求熱絡，台灣地區延續春季旅遊熱潮，華航指出，3月全線平均載客率超過8成，東北亞及北美航線需求暢旺，繳出9成載客表現，其中日韓進入賞櫻旺季，機票買氣有望延續至4月；另東南亞航線以旅遊為主的曼谷、峴港等載客率皆超過9成，挹注營收成長。華航表示，夏季班表持續擴大航網布局，整體航班運能約恢復至疫前8成。

長榮航空3月合併營收177.2億元，年增率為8.29%，客運營收121.5億元，年增率27.81%；累計今年首季合併營收519.2億元，年成長16.86%，創歷年第1季合併營收新高。

長榮航空說明，歐美長程航線持續表現亮眼，平均載客率皆達9成以上，其中北美航線受惠於越裔客源春節後返美高峰，美西大型電子展以及加拿大報稅季等需求，從台灣出發至北美平均載客率更高達9成5。東南亞的曼谷、吉隆坡、清邁及峴港等旅遊景點機位需求暢旺，東北亞航線適逢賞櫻旺季，平均載客率達9成以上，另3月初開航的桃園－愛媛航線，平均載客率也將近9成。

貨運方面，長榮航觀察，經春節長假後廠商補貨、季末趕貨效應及跨境電商出貨大增帶動包機量提升，帶動航空貨運價量齊揚，貨運營收達37.4億元，月增率達25.33%；4月8日交付的第9架波音777F貨機經整備後將於近期投入營運，有助於未來貨運營收進一步成長。

台灣虎航3月營收13.88億元，年增57%，單月營收為同期新高外，僅次於今年2月，創歷史次高。而今年首季適逢農曆春節、日本櫻花季，區域國際航班客運市場需求暢旺，航班數較去年同季增加62%，平均載客率突破9成，累計營收42.47億元，創單季歷史新高，年增64%。

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星宇航空3月營收為26.47億元，為歷史次高，年增率81%。其中，客運營收為23.59億元，年增82%。3月旅運市場票價落入淡季，然因新機交付，整體運力較前月增長近1成，整體載客率仍維持8成以上水準，需求強勁。貨運市場方面，3月貨運營收為1.66億元，月增31%，年增45%，隨著2月連續假期結束，市場需求態勢轉為上揚。

此外，星宇航空第1季總營收為79.95億元，季成長23%，年成長83%，星宇航空3月開賣越南第4個航點富國島及美國第3個航點西雅圖，也開始籌備開闢台北－香港航線，積極拓展航網版圖。（編輯：楊凱翔）1130410