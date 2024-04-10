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美國3月CPI年增3.5%高於預期 美股開低

2024/4/10 22:09
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（中央社紐約10日綜合外電報導）美國股市3大指數今天開盤下挫，理由是通膨數據高於預期，削弱美國聯邦準備理事會（Fed）6月啟動貨幣寬鬆循環的希望。

美國勞工部今天公布3月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比攀升3.5%。與2月的年增幅3.2%相比，增加了0.3個百分點。

扣除波動較大的食品和能源價格後，美國3月核心消費者物價指數，和去年同期相比則是增加3.8%。與2月的年增幅3.8%持平。

道瓊工業指數開盤下跌221.39點或0.57%，報38662.28點。

標準普爾500指數開盤下滑42.03點或0.81%，報5167.88點。

科技股那斯達克指數開盤下挫202.63點或1.24%，報16104.01點。（譯者：王嘉語/核稿：徐崇哲）1130410

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