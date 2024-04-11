美股終場盡墨 法人：台股短線高檔震盪

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（中央社記者賴言曦台北11日電）美國3月消費者物價指數（CPI）年增幅度高於預期，削弱聯準會最快6月降息期待，美股10日收黑。法人分析，台股10日主要權值股熄火，且通膨數據高於預期，研判指數短線將呈高檔震盪。

美國勞工部10日公布3月消費者物價指數（CPI），年增3.5%，與2月的年增3.2%相比，增加0.3個百分點；扣除波動較大的食品和能源價格後，美國3月核心消費者物價指數年增3.8%，與2月的年增3.8%持平，降低市場對美國聯邦準備理事會（Fed）最快6月降息的期待。

道瓊工業指數10日終場下跌422.16點或1.09%，收38461.51點，標準普爾指數下滑49.27點或0.95%，收5160.64點；那斯達克指數下挫136.28點或0.84%，收16170.36點，費城半導體指數挫跌80.46點或1.65%，收4790.35點。

台股昨天盤中創高，但受台積電熄火影響，終場翻黑下跌32.67點，收20763.53點，外資及陸資轉為賣超新台幣2.41億元，調節金融、重電及人工智慧（AI）類股，賣超台積電5896張；投信賣超6.26億元，終止連26買。

觀察台股產業訊息，今天遠東新、三商電、台產、中信金、大立光、洋華將召開法人說明會，寶齡富錦、華安則將召開業績發表會。

法人分析，美國通膨數據高於市場預期，削弱市場對聯準會最快6月降息的期待，且觀察台股昨天盤勢，主要權值股熄火，顯示買盤追價意願收斂，預估台股短線走勢將呈高檔震盪。（編輯：張均懋）1130411