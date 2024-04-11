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張財育接掌元大銀董事長 執行副總邱文卿暫代總經理

2024/4/11 18:10
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（中央社記者羅元駿台北11日電）元大金今天代子公司元大銀行發布重訊，原元大銀行董事長蔡明修因退休辭任，董事會選任新任銀行董事長由張財育接任，銀行總經理由執行副總邱文卿暫代，新任總經理則於銀行董事會通過後另行公告。

元大金1日發布重訊指出，蔡明修預計今年4月11日起辭任董事長暨董事職務。今天代子公司元大銀行公告董事會選任新任銀行董事長張財育。

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元大金表示，張財育過去經歷金控財務長、策略長、風控長，元大證券執行副總經理、元大人壽董事，元大銀行副董事長、總經理等職，集團內經驗豐富，且於3月29日剛續任海外子公司元大儲蓄銀行（韓國）新一屆董事長。

元大金今年3月稅後純益新台幣38.48億元，第1季稅後純益92.35億元，年增6成，更較2023年第4季暴增2.04倍，首季每股盈餘（EPS）0.73元，創下2021年第2季以來的最佳單季獲利表現；子公司元大銀3月稅後純益7.78億元，第1季稅後純益26.34億元。（編輯：潘羿菁）1130411

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