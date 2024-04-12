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費半漲2.42% 法人：台股觀察降息動態與台積法說

2024/4/12 08:23
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（中央社記者曾仁凱台北12日電）美國通膨依舊頑強，市場頻傳下修聯準會（Fed）降息速度與幅度的預測，法人認為，接下來台股兩大觀察重點，包括聯準會降息動態，以及4月18日的台積電法說。

11日美股漲跌互見，道瓊工業指數下跌2.43點或0.01%，以38459.08點作收，標準普爾500指數上漲38.42點或0.74%，收5199.06點；科技股為主的那斯達克指數上揚271.84點或1.68%，收16442.20點，費城半導體指數大漲116.02點或2.42%，收4906.37點。

AI概念股續強，輝達（NIVDIA）大漲35.77美元或4.11%，收在906.16美元，超微（AMD）上漲3.36美元或2.01%，收在170.5美元；美超微（Supermicro）漲28.74美元或3.16%，收在937.28美元，台積電ADR也上漲0.98美元或0.67%，收在147.2美元。

第一金投顧分析，AI概念股仍是台股盤面主流，由於指數位階高，盤面資金輪動快速。從指數來看，台積電將於18號召開法說會，台積電沒大幅回檔前，台股不預設高點。

法人分析，本週美國公布3月消費者物價指數（CPI）、3月份非農就業人數以及失業率等經濟數據，顯示通膨依舊頑強，而且經濟成長強勁，聯準會沒有立即降息的迫切性，包括德銀、美銀的經濟學家，最新調整聯準會今年的降息預測，認為今年只會降息1次，而且可能要等到12月，比起原先市場預估的降息3次，最快6月降息，降息的速度與幅度都下調。（編輯：張均懋）1130412

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