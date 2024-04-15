台股下跌286點收20449.77點 失守10日線

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）中東局勢緊張，亞洲股市下挫，台股受累，電子和重電族群下殺，人工智慧（AI）概念股、高價股修正，台股終場下跌286.8點，收在今天最低點20449.77點，失守20500點、5日線20700點和10日線20524點。

台股今天成交值新台幣4783.16億元，電子股終場跌1.91%，金融翻黑跌0.09%，電機機電類股跌3.37%，AI伺服器概念股為主的電腦和周邊設備族群翻黑下挫1.96%；中小型股為主的櫃買OTC指數下跌1.53%。（編輯：張良知）1130415