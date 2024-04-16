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台商開拓阿根廷商機 品質與認證成市場關鍵

2024/4/16 11:35（4/16 11:46 更新）
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外貿協會中南美洲拓銷團15日在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）舉辦洽談會，25家台灣廠商參與，吸引多家阿根廷指標性企業出席，攤位面談滿檔。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年4月16日
外貿協會中南美洲拓銷團15日在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）舉辦洽談會，25家台灣廠商參與，吸引多家阿根廷指標性企業出席，攤位面談滿檔。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年4月16日
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯15日專電）外貿協會2024年中南美洲拓銷團今天在布宜諾斯艾利斯舉辦洽談會，阿根廷五金公會表示，台灣產品品質優良，期盼產品能運用阿根廷製造業，提升阿國內需及出口能量。

中南美洲拓銷團由25家台灣廠商組成，產業別分布廣闊，涵蓋食品、樂器、家具、電子零件、五金、機械、及汽機車零配件等，其中五金零件及電子零件洽談廠商會議不斷，台灣製電動巴士吸引當地媒體關注，洽談會活絡熱烈。

駐阿根廷代表謝妙宏、代表處經濟組長吳志華和僑團代表都到場與拓銷團員互動，代表處也安排阿根廷全國商業總會（CAC）、阿根廷進口商公會（CIRA）及阿根廷五金公會（CAFARA）為團員分析阿根廷市場走向，展望近兩年的商機潛力缺口。

謝妙宏說，自2023年12月總統米雷伊（Javier Milei）新政府上台後，致力於自由經濟和市場開放模式，政府也將汽車及航太衛星列為重點發展，積極修改法令鬆綁進出口貿易管制。產業界認為2024年下半年阿根廷經濟有望好轉，鼓勵廠商積極布局阿根廷市場。

中南美洲拓銷團團長、田宸實業公司業務組長陳田宸認為，阿根廷占地廣闊，雖然當地經濟不穩定，卻是許多台灣廠商的新市場處女地，區域貿易及投資潛能不可小覷。他說，洽談會中阿根廷廠家相當認可台灣產品品質，反映台灣產品能符合各國商品認證法規，也是與拚價格的中國製產品有所區隔的關鍵之一。

拓銷團廠商之一成運汽車海外業務副總沈泰全受訪表示，因全球節能減碳趨勢，各國對電動車都十分關注，台灣電動車製造也因強勁的產業群聚效應和研發能力而有競爭力，打入各國市場的速度在於是否取得當地安全國際認證。

中南美洲拓銷團此行依序造訪巴西、巴拉圭、阿根廷及智利。（編輯：郭中翰）1130416

阿根廷全國商業總會（CAC）、阿根廷進口商公會（CIRA）、阿根廷五金公會（CAFARA）應駐阿根廷代表處邀請，與外貿協會中南美洲拓銷團就阿根廷投資經驗與貿易機會交流互動。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年4月16日
阿根廷全國商業總會（CAC）、阿根廷進口商公會（CIRA）、阿根廷五金公會（CAFARA）應駐阿根廷代表處邀請，與外貿協會中南美洲拓銷團就阿根廷投資經驗與貿易機會交流互動。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年4月16日
外貿協會2024年中南美洲拓銷團15日舉辦阿根廷洽談會，電動巴士廠商吸引阿根廷媒體關注，廠商與媒體分享台灣電動巴士產業的優勢及長期效益。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年4月16日
外貿協會2024年中南美洲拓銷團15日舉辦阿根廷洽談會，電動巴士廠商吸引阿根廷媒體關注，廠商與媒體分享台灣電動巴士產業的優勢及長期效益。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年4月16日
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