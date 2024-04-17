台股漲311.37點
2024/4/17 13:43
（中央社台北17日電）台北股市今天開高走高，收盤漲311.37點，為20213.33點，漲幅1.56%，成交金額新台幣4042.74億元。
加權指數開盤為19986.62點，盤中最高20264.99點，最低19986.62點；不含金融股指數17725.73點，漲292.92點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.67%、食品股漲0.78%、塑化股漲0.14%、紡織股漲0.02%、機電股漲1.95%、造紙股漲0.65%、營建股漲3.33%、金融股漲0.57%。
委買張數2288萬124張，委賣張數1135萬9087張，成交張數782萬4528張。
收盤時上漲833家，下跌137家，持平57家。
成交量前5名個股為大同、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、華新。
漲幅前5名個股為亞翔、榮星、中興電、佳龍、玖鼎電力。
跌幅前5名個股為南寶、昶和、豐達科、巨鎧精密-創、光麗-KY。1130417
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