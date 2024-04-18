崇越石英朴子新廠專供先進製程 年產值估20億元

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（中央社記者吳家豪嘉義18日電）崇越石英朴子新廠今天落成，崇越集團董事長郭智輝表示，現在台灣做半導體先進製程大概只有台積電，朴子新廠服務先進製程客戶，投產後很快就會滿載，年產值可達新台幣20億元，已規劃在嘉義持續擴廠。

半導體及光電關鍵材料供應商崇越科技與全亞洲最大的石英供應商日本信越石英合資成立「崇越石英」，生產半導體製程中關鍵的石英產品，繼新竹廠、嘉義民雄廠後，今天落成的朴子新廠為崇越石英第3座工廠。

郭智輝在新廠落成典禮受訪指出，石英可以用在半導體擴散製程，崇越石英做的是「鍋碗瓢盆」的生意，舊廠服務先進製程客戶有一點「力不從心」，朴子廠投資15億元興建，主要為了因應客戶需求。

他說，目前客戶訂單累積長達10到20個月，「我個人認為風險蠻高的」，已指示經營團隊加快速度趕工，希望調整到3個月的水準。台灣半導體產業是現在到未來的「重中之重」，可以持續發揮30年。

郭智輝表示，崇越石英明年即將邁入第40年，擁有台灣12吋擴散製程65%市占率，在先進製程占比高達8成以上，朴子新廠啟用後，有助業績和市占率更上一層樓。

崇越指出，石英具有高純度、耐熱、透光性佳等優良特性，廣泛應用在半導體產業的多道製程中，但由於質地硬脆，也為加工帶來極大的挑戰，鑽孔加工的切削力若未能適當控制，表面很容易產生嚴重的裂紋。

崇越石英朴子新廠啟用後，年產值可望達新台幣20億元，為滿足8吋及12吋晶圓廠需求，未來年產值預估將穩步提升至60億元。除供應給台灣晶圓廠外，擴產後也將透過崇越科技建置的國際供應鏈平台銷售管道，輸出至海外市場。（編輯：張均懋）1130418