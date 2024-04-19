台股跌774.08點
2024/4/19 13:52
（中央社台北19日電）台北股市今天開低走低，收盤跌774.08點，為19527.12點，跌幅3.81%，成交金額新台幣7047.88億元。
加權指數開盤為19992.06點，盤中最高19992.06點，最低19291.88點；不含金融股指數17072.19點，跌722.45點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.58%、食品股跌1.02%、塑化股跌2.08%、紡織股跌1.34%、機電股跌4.85%、造紙股跌1.9%、營建股漲0.03%、金融股跌1.67%。
委買張數2754萬2952張，委賣張數1781萬7891張，成交張數1410萬3974張。
收盤時上漲103家，下跌901家，持平25家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、復華台灣科技優息、大同、元大台灣價值高息、大亞。
漲幅前5名個股為欣陸、全漢、尼得科超眾、潤泰材、合機。
跌幅前5名個股為佳必琪、矽力*-KY、中砂、辛耘、勝德。1130419
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