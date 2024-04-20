台股震盪 統一羅智先：反映全球對經濟發展的擔心

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（中央社記者何秀玲台南20日電）全球股市急挫，台股大跌，統一董事長羅智先今天表示，因有地緣政治的戰爭風險、台積電股價也重挫，顯示全世界對經濟發展抱持擔心態度，而且資本市場價值跟實際商業價值是不對稱的，「成為很弔詭的情況」。

羅智先今天出席統一旗下新世代複合商場「ParK* Avenue」在台南開幕，會前談到台股昨天大跌。他認為，昨天股市震盪，其實反映了全世界對股市發展的緊張態度，以及擔心全球經濟成長持續放緩，可是弔詭的是，資本市場價值跟實際商業價值是不對稱的。

面對金錢，大家雖然緊張經濟情況，仍奮不顧身跳入股市，可是其實經濟需求相對薄弱。昨天台股大跌，很大原因是因為台積電法說會對於獲利的預期，沒有大家期望高，也代表需求不振，加上有地緣政治的戰爭風險，全世界對於經濟發展是很擔心的。

他指出，美國國債占GDP約10%，若美國只還本金不還利息，要花100年，若2個一起還，要花150年；但以宏觀來看，台灣經濟情況沒有到很不好，他指出，統一很幸運，從事的行業是民生生活基本產業，波動不會太大。

此外，今年統一超將開出7111家，第7000家將在今年7月11日開幕，至於是否在台南則先保密。（編輯：翟思嘉）1130420