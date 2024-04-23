花蓮地震頻傳緊急停班 央行：退票從寬處理

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）花蓮縣從昨天晚間至今晨地震不斷，引發災情，花蓮縣政府宣布今天停班停課。中央銀行今天傍晚發布新聞稿表示，因應地震花蓮縣停止上班，退票從寬處理。

花蓮縣地震頻傳，已造成花蓮市區2棟大樓傾倒，花蓮縣政府發布訊息指出，因應地震不斷發生，今天停班停課。

央行指出，4月23日因受地震影響，花蓮縣停止上班，為了顧及支票存款戶資金調度可能受到影響，有關存款不足退票紀錄，依據台灣票據交換所訂定的「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理。

央行表示，只要是支票存款戶於4月23日、4月24日所發生的存款不足退票，若分別在次一個營業日，經重提付訖、清償贖回，或提存備付而申請註記者，一律不列紀錄，並免收手續費。

不過央行提醒，支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，該退票將會再列入紀錄。

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至於支票存款戶因這次地震遭受災害，影響票款清償能力者，央行表示，得檢具證明文件向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算6個月內，所發生的存款不足退票，暫不因退票達3張而通報為拒絕往來戶，且在這段期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖的註記者，退票紀錄不對外提供查詢。

央行補充，如果4月23日（含）以後仍受這次地震影響，部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。（編輯：楊蘭軒）1130423