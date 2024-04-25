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台股跌274.32點

2024/4/25 14:05
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（中央社台北25日電）台北股市今天開低走低，收盤跌274.32點，為19857.42點，跌幅1.36%，成交金額新台幣3597.13億元。

加權指數開盤為20003點，盤中最高20003點，最低19848.57點；不含金融股指數17367.53點，跌248.09點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.14%、食品股跌0.72%、塑化股跌0.74%、紡織股漲0.33%、機電股跌1.76%、造紙股漲0.58%、營建股漲1.7%、金融股跌0.97%。

委買張數2154萬8張，委賣張數1157萬8914張，成交張數751萬3613張。

收盤時上漲344家，下跌572家，持平113家。

成交量前5名個股為長榮航、中工、元大台灣50反1、大同、鴻海。

漲幅前5名個股為元禎、易華電、南紡、艾姆勒、尼得科超眾。

跌幅前5名個股為亞翔、錸寶、達能、川湖、東科-KY。1130425

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