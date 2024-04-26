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英特爾Q2財測遜於市場預期 股價大跌8%

2024/4/26 11:51
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（中央社聖克拉拉25日綜合外電報導）美國晶片大廠英特爾今天預測第2季營收與獲利低於市場預期，主因公司面臨傳統資料中心與個人電腦晶片需求疲軟，以及在蓬勃發展的人工智慧（AI）零組件市場落後對手，股價重挫約8%。

路透社報導，企業優先挹注資金在先進、快速的AI伺服器晶片上，損及對英特爾（Intel）中央處理器的需求。過去數十年來，英特爾的中央處理器一直是為資料中心提供動力的主要晶片。

受惠旗下軟體之助，輝達（Nvidia）憑藉強大的繪圖處理器（GPU）主宰AI晶片市場，去年的市占率達約80%。

英特爾另一個最大市場－個人電腦晶片則經歷了艱困的兩年，但在2024年初出現復甦的跡象。

英特爾今晚公布財報後，股市價值蒸發110億美元，而輝達在微軟（Microsoft）與Alphabet公布亮眼財報的提振下市值激增400億美元，這兩個科技巨頭都競相擴大其AI產品陣容。

除了採用輝達的AI晶片外，微軟與Alphabet的谷歌（Google）也為他們的資料中心設計自家晶片。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）受訪時說，英特爾的Gaudi人工智慧晶片今年營收可能會超過5億美元。英特爾4月推出第3代Gaudi 3處理器，以站在更好的立基點與輝達競爭。

季辛格說：「最令我興奮的是企業（AI）客戶。我認為當AI開始改變企業時，就是AI最終創造營收的時候。」

英特爾股價在盤後交易跌至32.35美元，為去年8月以來最低。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130426

#季辛格
#英特爾
#微軟
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