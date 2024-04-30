旺宏首季每股虧0.58元 看好醫療和伺服器市場成長

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（中央社記者張建中新竹30日電）記憶體廠旺宏第1季營運持續虧損，稅後淨損新台幣10.79億元，每股虧損0.58元。董事長吳敏求表示，車用與中國通訊市場有回溫跡象，醫療及伺服器市場有不錯成長。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受唯讀記憶體（ROM）業績下滑影響，旺宏第1季營收滑落至57.6億元，季減1%，毛利率19.8%，較去年第4季揚升0.7個百分點，稅後淨損10.79億元，每股虧損0.58元。

旺宏第1季ROM業績季減27%，年減51%，營收比重約18%。吳敏求表示，ROM業績表現與任天堂的遊戲機機種有關，因Switch推出已邁入第8年，在新機種尚未推出前，ROM營收恐難以維持高水準。任天堂若推出新遊戲機，將有助於營運好轉。

編碼型快閃記憶體（NOR Flash）產品方面，吳敏求說，因中國市場不景氣影響，工業產品業績表現低迷，不過，車用市場需求開始回升，中國通訊市場也有回溫跡象，醫療產品銷售持續增加，有很好機會，伺服器產品也有不錯成長。

吳敏求表示，觀察目前市場有復甦、改善情況，不過是短期或長期復甦仍難以斷定，無法確定下半年是否有更大改善空間。

至於4月3日地震影響，吳敏求說，旺宏有保險，已通報保險公司啟動理賠程序，估計地震影響約3億元，將於第2季認列。（編輯：楊凱翔）1130430