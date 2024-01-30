旺宏去年每股虧損0.92元 估今年第1季營運落底

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（中央社記者張建中新竹30日電）旺宏2023年第4季營運持續虧損，每股虧損新台幣0.54元，全年每股虧損0.92元。總經理盧志遠表示，2024年第1季營運展望不是很好，不過應已到谷底。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。因營運仍在逆風中，旺宏第4季營收58.08億元，季減20%，受產能閒置及產品損失影響，毛利率降至19.1%，較第3季下滑5.1個百分點，稅後淨損10.07億元，每股虧損0.54元。

旺宏2023年因景氣下滑，尤其中國市場影響大，全年總營收276.24億元，年減36%，毛利率24.5%，下滑19.7個百分點，稅後淨損16.99億元，每股虧損0.92元。

旺宏指出，2023年儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收減少49%，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）營收減少40%，晶圓代工營收減少57%，唯讀記憶體（ROM）營收減少15%，降幅最小。

其中，NOR Flash產品方面，盧志遠說，市場存貨未能有效去化，不過，目前已觀察2024年電腦及伺服器市場需求有恢復跡象，但力道微弱。

至於車用市場，盧志遠表示，2018年到2023年，旺宏車用業務平穩成長，年複合成長率約16%，只是車用市場存貨還需要一段時間才能完成去化，恢復活躍性。

盧志遠說，2024年第1季展望不是很好，不過應已到谷底，2024年業績能否較2023年好，應視第2季、第3季及第4季是否快速成長。NOR Flash及晶圓代工價格維持穩定。2024年ROM的需求，將與2023年約略相同。

至於投資人希望股利政策維持穩定，盧志遠表示，會在董事會中討論。

針對中國大陸大舉擴張半導體產能，盧志遠說，「大家都會受傷」，產能過剩一定會非常慘烈，成熟製程晶圓代工將會非常辛苦，至於怎麼解決，他也沒辦法，因為已到國家層次問題。（編輯：黃國倫）1130130