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北極星藥業：多胜肽原料藥明年有望出貨

2024/5/3 11:57
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（中央社記者何秀玲台北3日電）新藥公司北極星藥業-KY今天召開股東會，董事長陳鴻文表示，公司成長雙引擎包括抗癌新藥及去年底併購霖揚生技，跨入最夯的多胜肽產品；今年初買下竹南現成廠房，正做機器裝機，預計今年第3季末可試產，明年出貨。

股東關切公司累計虧損高達新台幣百億元，如何彌補虧損，陳鴻文說，已有部分新藥提交美國FDA藥證申請，也與幾家國際藥廠談授權，著重在利益分享及通路銷售，希望很快能有成果。

他提到，未來授權金進來，加上藥品上市後將有營業額，以及多胜肽針劑產品積極建立生產線，明年有望正式出貨，「北極星明年一定會有營收」，規模如何無法做財務預測，但他對將來有信心，一定可彌補虧損。

陳鴻文表示，去年北極星併購霖揚生技，成為全資子公司，是看好霖揚生技擁有困難度高的全合成技術，良率、產率都必須達到相當高的程度，才會有長期競爭力，希望竹南廠今年底有機會完成試車。

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北極星藥業執行長徐展平表示，今年預計成立8到9條產線，多胜肽原料藥會有4條，除了今年在竹南增建原料藥產線，中國大陸成都廠將增建北極星癌症新藥ADI廠和75公斤GLP-1（葡萄糖依賴性胰島素增敏素1）多肽原料藥（API）廠，希望未來產線有望可達到1噸。

另外，癌症新藥ADI-PEG20廣泛適應症包括肺間皮癌、腦癌、肝癌，臨床試驗進行中；其中，肺間皮癌做CMC（化學製造與管制）數據，今年將提交生物製劑許可申請（BLA）送美國食品藥物監督管理局（FDA），希望明年下半年有機會取得藥證。（編輯：張良知）1130503

#陳鴻文
#北極星藥業
陳鴻文
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