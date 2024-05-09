受惠食品、超商和投資收益 統一獲利創同期新高

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（中央社記者何秀玲台北9日電）全台最大食品集團統一今天公布第1季財報，稅後純益為新台幣55.34億元，年增10.6%，每股純益（EPS）為0.97元，創歷年同期新高。統一表示，因食品本業、統一超等獲利穩健，以及認列家樂福權益法的投資收益增加所致。

統一指出，台灣食品本業聚焦經營，獲利穩定成長；主營大陸市場的統一中控第1季因飲品帶動營收，茶、果汁和奶茶表現較突出、泡麵食品業務營收保持增長，加上原物料價格下跌及產能利用率提高，帶動本業獲利。

不過，統一中控第1季獲利為人民幣4.57億元（約新台幣20.52億元），較去年同期減少人民幣0.3億元（約新台幣1.35億元），是因去年處分合肥統一部分土地及建物的一次性收益，今年同期則無此因素。

便利商店及流通物流事業部方面，統一超旗下台灣7-ELEVEN，及轉投資菲律賓7-11、康是美、黑貓宅急便、星巴克等獲利增長，稅後純益為29.44億元，年增4.39%，EPS為2.83元，獲利和EPS雙創同期次高，僅次於2014年第1季出售無印良品一次性利得。

另外，統一併購家樂福，營收於去年7月起併入合併報表，使第1季便利商店及流通物流事業部營收，較去年同期增加252.48億元，成長37.6%，帶動統一獲利成長。

包裝容器事業部方面，統一實獲利為1.53億元，年減49%，主要因鐵產品售價較同期降低，影響獲利。

製藥事業部方面，新藥公司台灣神隆因新藥委託開發及製造業務、學名藥用原料藥事業、客戶策略合作及針劑事業業務營收均增加，第1季稅後純益為1.4億元，年增233.3%。（編輯：潘羿菁）1130509