電信三雄4月EPS出爐 中華電每股賺0.41元稱霸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄4月財報出爐，中華電以每股盈餘0.41元，贏過台灣大的0.35元、遠傳電信的0.26元，蟬聯EPS王寶座；累計前4月，中華電也以每股賺1.62元的成績，續稱霸電信三雄。

中華電信今天4月自結合併營收新台幣179.3億元，年增5%；歸屬於母公司業主淨利31.6億元，年減5.2%，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）73.2億元，年減2.8%，每股盈餘（EPS）達0.41元，較去年同期微幅減少0.02元。累計前4月，每股盈餘達1.62元，優於財測目標。

中華電信表示，延續第一季營收成長動能，4月營收受資通訊大型專案入帳、銷貨收入與國際漫遊營收成長帶動，創近7年4月單月新高。

中華電4月ICT整合專標案因國內、外大型專案完工入帳，營收年增率超過50%；加上新興業務IDC及雲端營收因國際公雲服務帶動，年增率達雙位數，資安營收也因校園資訊系統案及金融系統建置案入帳，營收年增率達雙位數成長，帶動整體ICT營收年增率達雙位數成長，銷貨收入則因iPhone銷量提升而增加。

中華電行動服務營收年成長4.2%，是連續37個月成長，主因5G用戶數與整體090門號數持續增加，國際漫遊營收也持續帶動行動數據營收向上。行動月租型ARPU（每用戶平均收入）年增2.6%，連續37個月上揚；月租型離網率為0.58%，續保持電信業最低。

台灣大哥大4月自結合併營收150.4億元，EBITDA為34.8億元，營業利益15.9億元，稅後淨利10.7億元，各項營收獲利指標皆呈現兩位數年成長率，稅後EPS為0.35元。

累計前4個月，台灣大合併營收633.2億元，EBITDA為140.7億元，營業利益62.4億元，稅後淨利為40.3億元，稅後EPS為1.33元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，4月行動服務營收年增27%，除了併入台灣之星用戶的營收貢獻外，台灣大既有智慧型手機月租用戶則受惠於穩定上升的5G滲透率，ARPU年增達7.3%。獲利方面，在規模經濟及網路整併進度超前助攻下，電信EBITDA站穩27億元，年成長達24%，而電信營業利益年增16%，是去年12月合併後單月新高，甚至為5G開台以來最高，電子商務與家用寬頻等業務也有亮眼表現，帶動合併營業利益與稅後淨利年成長分別達15%與12%。

遠傳電信在合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟業務穩定成長挹注下，4月營收與EBITDA分別為81.17億元與29.23億元，年成長率13.5%與11.5%，維持強勁成長，稅後淨利雖持續受合併折舊與攤銷費用增加影響，但受益於獲利能力穩定提升，4月稅後淨利年成長率仍達5.2%，達9.49億元，每股盈餘（EPS）為0.26元。

累計至今年4月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為15%、11.8%和5.9%，達338.63億元、118.11億元和38.71億元；每股盈餘（EPS）為1.07元。

遠傳指出，4月ARPU相較3月攀升，行動服務營收持續上揚，站穩50億元水準，年成長率達18.0%，締造自2021年3月以來連續38個月正成長的佳績。（編輯：蘇志宗）1130510