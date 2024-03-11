電信三雄前2月財報出爐 中華電每股賺0.83元居冠

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（中央社記者江明晏台北11日電）電信三雄前2月財報出爐，中華電以每股賺0.83元，持續贏過整併完成的競爭對手；台灣大哥大每股賺0.64元，遠傳電信每股賺0.54元。

中華電信今天公布2月自結合併營收新台幣186.7億元，年成長4.1%；營業淨利40.8億元，年增4.4%，歸屬於母公司業主淨利為32.4億元，年增3%，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為74億元，年增2.6%，每股盈餘（EPS）達0.42元，累計前2月每股賺0.83元。

中華電信表示，2月業務及財務表現攀升，個人家庭、企業客戶、國際電信分公司等3大事業群皆繳出營收正成長的佳績，整體合併營收、營業淨利、EBITDA及EPS則創近7年2月單月新高。

台灣大哥大2月自結合併營收152.5億元，較去年同期成長11%，EBITDA為33.3億元，營業利益13.6億元，稅後淨利8.8億元，EPS為0.29元。

累計前2個月，台灣大合併營收322.1億元，EBITDA為70.1億元，營業利益30.2億元，稅後淨利為19.4億元，EPS為0.64元。在行動業務、電子商務、家用寬頻三大引擎同步推升，以及整併效益逐漸發酵下，合併EBITDA與合併營業利益較去年同期分別成長22%與8%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，113年2月除了併入台灣之星用戶的營收貢獻外，台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU年增7%，加上漫遊相關營收月增15%，使行動服務營收年成長幅度達27%，接近53億元。

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遠傳電信2月合併營收與EBITDA分別為84.91億元與29.38億元，年成長率達18.6%與12.2%，維持雙位數成長佳績，受合併折舊與攤銷費用增加，與去年同期業外一次性利益墊高基期影響，2月稅後淨利下滑1%，達到9.71億元，EPS為0.27元。

累計至今年2月，遠傳合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利年成長率分別為16.4%、13.1%及7.3%，達到174.29億元、59.23億元與19.48億元，累計EPS為0.54元。（編輯：楊凱翔）1130311