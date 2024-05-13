第4家搶進 美家人力資源獲准經營移工國外小額匯兌

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（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會今天宣布許可美家人力資源股份有限公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，為繼統振、東聯互動及數位至匯後，第4家獲准經營外籍移工國外小額匯兌業務的業者。

依「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」規定，非銀行及非電子支付機構若有意經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件向金管會申請許可。

金管會今天宣布許可美家人力資源經營外籍移工國外小額匯兌業務，成為第4家取得金管會許可經營外籍移工國外小額匯兌業務的業者。

金管會說明，美家人力資源依規定檢具書件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會經洽商中央銀行意見後，審核通過此申請案。

在取得金管會核准後，美家人力資源未來將可提供印尼籍、越南籍及菲律賓籍移工將款項匯出至母國的服務。

根據金管會規定，外籍移工匯兌機構辦理外籍移工國外小額匯兌業務，每一外籍移工匯款金額每筆不得超過等值新台幣3萬元，每月累計匯款金額不得超過等值新台幣5萬元，每年累計匯款金額不得超過等值新台幣40萬元。

金管會表示，希望經營外籍移工國外小額匯兌業務的業者，除了依規定導入外籍移工身分確認機制及匯兌款項保障等各項機制外，可以便捷匯款方式引導外籍移工透過合法管道辦理匯兌，達到普惠金融目的。

除了獲准經營移工國外小額匯兌業務的統振、東聯互動、數位至匯及美家人力資源外，目前還有其餘業者有意搶進市場，正向金管會洽談、詢問中。（編輯：黃國倫）1130513