印尼台灣形象展雅加達登場 聚焦智慧醫療與綠色經濟

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（中央社記者李宗憲雅加達16日專電）經濟部國貿署與外貿協會今天率領130家台灣企業赴雅加達參加印尼台灣形象展，近9成企業首次參展。展區規劃「智慧製造」、「智慧醫療」、「綠色永續」等5大主題，除呼應印尼產業趨勢，也展現台灣科技實力及創造力。

睽違5年的印尼台灣形象展今天在雅加達登場，經濟部國際貿易署與外貿協會共率領130家台灣企業參與，外貿協會指出，與疫情前相較，今年的展覽有更多的資通訊、循環經濟和智慧醫療領域的業者參加，顯見印尼在數位轉型、循環經濟與醫療產業的發展，帶來的潛在商機獲得台灣業者的關注。

展區規劃「智慧製造」、「智慧醫療」、「綠色永續」、「清真」及「智慧樂活」等5大主題。外貿協會董事長黃志芳表示，印尼政府積極推動淨零排放，並實施與電動車有關的政策，吸引與智慧移動、充電和智慧交通管理有關的業者參展。

他強調，台達電在印尼境內布建超過2000座充電樁，已是領導廠商，更是台灣與印尼合作的最佳範例，因此有關綠能的商機，是台灣業者可以深入探究的領域。

外貿協會指出，在「綠色永續」展區有電動車充電樁與充電站管理系統、電動車馬達、太陽能發電、循環經濟再生材料、綠色建材等產品，提供印尼買主全方位的綠色應用產品與技術。

黃志芳透露，台商個別到印尼開拓市場具有很大挑戰性，「因此除了形象展，還另外安排至少3家潛在的合作買主，與台灣企業洽談，希望能成功促成更多商機。」

駐印尼代表陳忠告訴中央社，今年的印尼台灣形象展聚焦智慧、綠色永續和清真，有近9成的台灣企業是首次參展，顯示台灣企業對印尼市場抱持高度興趣，欲積極尋找與印尼商合作的機會。

陳忠說：「隨著氣候變遷問題嚴重，包括印尼在內，各國都在加強推動ESG，台灣也非常重視綠色經濟，期待未來有更多合作商機。」

印尼台灣形象展開幕儀式中，也邀請了印尼國會議員馬大倪（Mardani Ali Sera）、戴夫（Dave Laksono）、印尼雇主協會副主席法蘭奇（Franky Sibarani）、駐台北印尼經濟貿易代表處億霸（Iqbal Shoffan Shofwan）及印尼台商代表等人出席。

外貿協會表示，印尼台灣形象展中「智慧製造」展區，展出機械手臂、工業電腦、ESG碳管理、能源管理平台與精密機械等產品，完整呈現台灣智慧製造的解決方案，將有助於印尼的製造業轉型升級。

「智慧醫療」展區除了有台大醫院、亞東醫院、長庚醫院、新光醫院及慈濟醫院，展出各自的特色醫療服務與智慧醫療方案外，也有許多台灣創新的醫療設備與器材商及生技醫藥業者參與。

外貿協會表示，印尼為東南亞第一大經濟體，人口達2.8億，更有8成的人口為穆斯林，內需市場龐大，展覽也規劃了清真食品、運動器材、電競周邊、美妝保養品等，積極爭取印尼市場。（編輯：陳慧萍）1130516

外貿協會董事長黃志芳在開幕典禮上向民眾介紹經濟現況。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月16日

印尼台灣形象展開幕表演由台灣與印尼原住民共同演奏傳統樂器。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月16日

駐印尼代表處大使陳忠表示，今年的的印尼台灣形象展聚焦智慧、綠色永續和清真，有近9成的台灣企業是首次參展。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月16日