AI PC、台積電強攻 台股盤中漲逾240點

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）AI PC及光通訊概念股今天強勢表態，宏碁、上詮、華星光漲停，華碩大漲9%，台積電攻上新高價，推升台股盤中上攻21483點，大漲逾240點。法人表示，市場高度期待輝達財報，資金回流科技族群，電子科技股重返主流。

輝達（NVIDIA）發布財報前夕再創收盤歷史新高價，美股標普500和那斯達克指數同創新高，激勵台股今天科技股走勢強勁。盤中台積電勁揚股價至858元新高，人工智慧AI PC概念股宏碁攻上漲停53元，華碩漲幅超過9%至535元，帶動AI概念股強勢表態。

到10時52分，大盤21483點，上漲246點，成交值約新台幣2510億元；其中電子股漲逾1.4%，金融漲0.18%，AI伺服器概念股為主的電腦和周邊設備族群勁揚2.45%，機電電機類股跌1.1%；代表中小型股的櫃買OTC指數上漲0.96%。

電子權值股台積電盤中最高858元，勁揚2.02%，漲17元，再創歷史新高價，市值重返22兆元之上；鴻海漲逾1.8%，聯發科回跌近1.3%後拉回平盤，台達電漲近3%；AI概念股廣達漲逾1%、緯穎小漲，緯創漲逾1.3%。

媒體報導輝達有意提前採用面板級封裝，群創盤中大漲近6%，友達漲5%。光通訊族群上詮、華星光攻上漲停。

台新投顧副總經理黃文清表示，輝達即將公布財報，市場高度期待，台股資金有回流科技族群的跡象，帶動AI PC和伺服器概念股轉強，科技股重返主流，引領台股盤中強勢。

展望台股後市，黃文清分析，留意AI PC和其他AI概念股動向，以及美國聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議記錄細節公布後，對降息時間點的影響，台股仍以基本面和產業題材為核心。（編輯：張良知）1130522