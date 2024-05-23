沃旭亞太風電新技術聯盟成軍 攜台廠前進國際

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（中央社記者曾智怡台北23日電）沃旭能源今天宣布，攜手台灣供應商成立「亞太風電新技術聯盟」，涵蓋離岸風場開發、建置到運維階段，並將以大彰化東北離岸風場作為實作場域，提升台灣供應商技術能量，一起開拓亞太離岸風電市場龐大商機。

沃旭主導「亞太風電新技術聯盟」的供應商橫跨風場全生命週期，已加入的包括負責風場設計的林同棪工程顧問公司、海纜生產供應的華新能源電纜系統公司、生產製造管架式負壓沉箱水下基礎（SBJ）的世紀離岸風電設備公司，以及水下基礎安裝工作的台船環海風電工程公司「環海翡翠輪」。

沃旭透過新聞稿表示，未來希望與更多本土供應商合作，持續擴大策略聯盟的廣度和深度。

沃旭台灣董事長汪欣潔指出，沃旭致力協助本地供應商取得離岸風電關鍵零組件製造技術。進入區塊開發階段，沃旭將以大彰化東北離岸風電計畫作為國內業者的新技術發展平台，從設計、製造、安裝到運維，全方位提升本土供應鏈的技術和量能，累積國際競爭力，未來一起來打亞太盃。

以水下基礎為例，建置中的920 MW大彰化西南第2階段及西北離岸風場獨家採用管架式負壓沉箱水下基礎，無需打椿、除役時可完整移除，將施工期間的環境影響降到最低。

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沃旭表示，未來也會將負壓沉箱水下基礎的設計、製造以及安裝技術，分別交由林同棪、世紀風電以及台船環海執行，以沃旭能源大彰化東北離岸風場作為全球先進規格和標準的實作場域，在區塊開發階段持續厚植台灣離岸風電的技術能量，進而攜手台灣供應商進軍其他亞太風電專案。

此外，沃旭將在大彰化東北離岸風場引進275kV電壓等級的海纜產品，由華新麗華子公司、本地海纜供應商華新能源電纜系統公司提供，未來將具備國際認證及技術能力，於台灣首座海纜廠生產最高規格275kV產品，不僅落實國產化目標，也朝下一階段出口亞太市場的方向邁進。（編輯：林興盟）1130523