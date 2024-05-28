大同百萬獎學金網羅準碩博士人才 搭配海外見習

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（中央社記者潘智義台北28日電）大同公司今天宣布，與子公司大同世界科技將透過大同菁英獎學金廣邀各大學電機、機械、資工所碩博士班在學學生申請，提供每名碩士生每學年新台幣15萬元、博士生20萬元獎助學金，合計逾百萬獎助學金。

大同指出，獎學金並搭配海外見習、企業導師、錄取任用等獎勵措施，為集團高階研發人才注入新血。

大同發布新聞稿說明，因應電力事業國內外商機動能持續強勁，子公司大同世界科技備戰各領域人工智慧（AI）應用需求，將透過大同菁英獎學金廣邀各大學人才。

大同強調，電力事業群是大同本業營收占比最高的事業，也是重要成長引擎，旗下包括重電、電纜、馬達、智慧電表，以及節能空調事業部。淨零減碳讓潔淨綠色能源、穩定安全的供電系統，以及節能技術成為全球各國能源政策的重點，各類型的發電系統和輸、供、配電系統所仰賴的電力產品需求持續成長。

大同提到，目前大同是台電強韌電網計畫的主要供應商之一，電力變壓器亦領先同業取得日本電力公司訂單，所生產的智慧電表在國內市占第一，且已進入東南亞國家電力公司的供應鏈，在取得北美變壓器UL實驗室認證後更具競爭力。

大同說明，子公司大同世界科技是AI及資訊系統整合者，為培養新一代專業的AI工程師，與產品經理、開發工程師緊密合作，設計AI驅動的互動流程和界面，確保產品用戶友好性和高效性，並探索最新AI技術和設計趨勢。（編輯：張若瑤）1130528