慧洋：市場缺船、中長期散裝供不應求

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（中央社記者江明晏台北31日電）散裝航運股慧洋-KY董事長藍俊昇表示，區域衝突延續，迫使船舶繞道，有助運價與指數維持高檔，樂觀看待第2季傳統旺季；中長期來看，近兩年新船交船數量仍偏低，全球運力吃緊，有助推升散裝市況供不應求。

散裝航運股慧洋-KY今天召開2024年股東常會，會中承認2023年財務暨營業報告書，並通過盈餘分配案，預計將配發每股現金股利2.75元，配發率逾6成。

董事長藍俊昇在會中表示，由於國際政經局勢不穩定，造成船舶必須繞道而行，增加週轉天數，有助運價與指數維持高檔表現。

散裝航運指數與運價自2023年底以來穩健走揚，今年2月農曆年間並未明顯下滑，顯示今年市況可望優於去年；近期巴西洪災造成南美穀物出口略為暫停，運價指數回檔。慧洋認為，此為短期氣候因素，區域性的戰爭衝突延續甚至升溫，迫使船舶繞道而行，使週轉率下降，仍樂觀看待第2季傳統旺季的營運表現。

中長期來看，慧洋指出，由於疫情期間散裝新造船訂單數量遭到排擠，近兩年新船交船數量仍偏低，而環保法規上路後，老舊船舶必須面臨降速或改裝而負擔更多的營運成本，將加劇淘汰壓力，預期使全球運力供給更為吃緊，有助於推升散裝運價指數上揚。

慧洋持續積極布局節能船隊，將有助於在環保意識不斷上漲的時代更具競爭優勢，慧洋於5月中下旬公告新船交付投入營運，由今治造船（IMABARI SHIPBUILDING打造的超級極限型6.4萬載重噸位（DWT）船舶，為NOx第3期環保節能船，今年4艘新造船均已交付完畢，並投入營運行列。

藍俊昇表示，目前情勢看來是下半年優於上半年，市場缺船是事實，就算紅海事件沒發生，本身也缺船；現在訂船要等到2027年才能交船，也推升船舶價格上升，新船至少漲20%以上，慧洋提早布局，下半年和明年都有新船交付。

由於舊船價格也提升，慧洋是否有處分舊船計畫，他表示，舊船處分「有賺就賣」，因應環保法規趨嚴。

慧洋-KY表示，目前長約方面以指數連結型合約為主，占總船隊數約7成，並依市況適度以較高的期貨價格鎖住固定租金，藉此降低市場波動風險，未來仍將維持船隊汰舊換新政策，持續打造節能船隊以擴大營運優勢。（編輯：張良知）1130531