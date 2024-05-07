國際運價漲散裝航運衝 慧洋、裕民盤中高點漲逾5%

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（中央社記者賴言曦台北7日電）南美迎來第2季穀物旺季，加上市場運力供給有限，散裝航運價格持續走揚，激勵相關族群股價表現，慧洋-KY、裕民盤中漲逾5%，高點越過半根漲停，其餘散裝航運股也強勢表態。

慧洋日前公布4月自結稅前淨利為新台幣5.77億元，年增103.71%，自結每股稅前淨利0.77元，累計前4月稅前淨利20.69億元，自結每股稅前淨利2.77元，今天股價湧現買氣，盤中最高漲幅5.3%。

散裝航運族群一併強勢表態，裕民盤中最高漲6.7%，其餘包含中航、台航、正德、新興盤中漲幅皆超過2%。

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觀察散裝航運國際運價走勢，由於英國適逢銀行日假期，代表散裝航運市況的波羅的海乾散裝運價指數（BDI）6日休市，但觀察近一週市場狀況，BDI在大船運價持續成長帶動遠期合約價格上揚等因素激勵下，4月29日至5月3日的週漲幅已達11.4%。

慧洋表示，由於世界各地區域衝突持續進行，船舶被迫繞道，導致週轉天數增加，目前又逢第2季南美穀物旺季，推升散裝船舶需求持續擴大，加上散裝新造船數量少，今年度散裝市場新增運力與過去幾年相較仍偏低，公司樂觀看待後市營運。（編輯：楊凱翔）1130507