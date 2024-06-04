台股跌180.14點
2024/6/4 13:48
（中央社台北4日電）台北股市今天開低走低，收盤跌180.14點，為21356.62點，跌幅0.84%，成交金額新台幣4419.57億元。
加權指數開盤為21513.85點，盤中最高21529.98點，最低21308.97點；不含金融股指數18684.72點，跌163.02點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.85%、食品股跌0.58%、塑化股跌0.63%、紡織股跌0.08%、機電股跌1.01%、造紙股跌0.31%、營建股漲0.46%、金融股跌0.59%。
委買張數2418萬3155張，委賣張數1376萬5108張，成交張數943萬2896張。
收盤時上漲346家，下跌595家，持平92家。
成交量前5名個股為新光金、精英、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息。
漲幅前5名個股為晉弘、鋐寶科技、晟鈦、益登、連宇。
跌幅前5名個股為富邦印度正2估、羅昇、德律、昶昕、所羅門。1130604
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