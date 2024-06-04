黃仁勳逛展首站選雲達 林百里：AI太好玩要延後退休

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（中央社記者江明晏台北4日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天參訪台北國際電腦展，他以廣達旗下雲達科技作為參訪首站，並與廣達董事長林百里及雲達高層同台，黃仁勳大讚廣達是「最棒的夥伴（the best partner）」，林百里聞言拍手叫好，透露「AI太好玩，要延期退休」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，所到之處颳起旋風，他今天參訪台北國際電腦展（COMPUTEX）時，現場擠滿人群與國際媒體，有韓國媒體詢問黃仁勳，何時會造訪韓國，黃仁勳說，「今年會去，但此時我在台灣」，他並逗趣教韓國媒體用台語說謝謝。

也有媒體詢問，為何他滿頭白髮，黃仁勳打趣說，「第一，我年紀大了；第二，我工作很努力，享受艱苦的工作，而且我不染髮。」

黃仁勳今天參訪台北國際電腦展時，以廣達旗下雲達科技作為首站，並與林百里以及雲達高層同台，廣達致贈他琉璃獎座，雲達也特地為黃仁勳打造台灣檜木訂製的桌球拍，黃仁勳開心表示，小時候在台南時，都在打桌球。

林百里在會後對媒體說，最近訂單太多，供應鏈也相當吃緊，又要客製化設計，符合每個客戶的運算需求，是很大的工程。

林百里說，廣達2004年去麻省理工學院（MIT）人工智慧實驗室，就知道到AI是非常大的市場，「現在要延期退休了，那麼好玩不能退」，廣達累計20年的研發與應用開發，未來AI應用市場會更大。

至於是否擔心隨著AI普及，硬體價值將會越來越低，林百里說，若硬體加上嵌入式軟體就會不一樣，廣達也在發展這個領域，「窮則變、變則通，柳暗花明又一村，皇天不負有心人」。

隨後，黃仁勳結束雲達逛展行程後，就前往緯穎，在攤位前的輝達GB200伺服器簽名，大讚自家產品與供應商合作的機櫃，並與緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗握手合影，黃仁勳更主動與員工一起高喊「緯穎、緯穎」。

黃仁勳第3站逛展造訪技嘉，由於所在樓層是人潮較多的一樓，除了有媒體簇擁著黃仁勳，民眾也爭相擠進目睹、索取簽名和拍照，黃仁勳盡量滿足需求，也因人潮眾多導致寸步難行。

隨後黃仁勳與技嘉總經理李宜泰、林英宇合體互動，並在伺服器、筆電等產品上簽名，黃仁勳強調，和多家供應商都有至少20年以上的合作關係。

轉往鴻佰攤位後，黃仁勳接著上樓繼續逛展，分別造訪微星、英業達、宏碁、華碩。（編輯：林淑媛）1130604