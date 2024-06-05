越南塑膠需求旺盛 台灣業者憑藉研發力對抗關稅困境

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）越南是重要的世界工廠之一，對塑料與相關機械設備需求高，吸引約40家台灣業者前來設攤展出。觀察認為，台越之間沒有FTA，台灣業者靠著加強研發與服務品質，博得市場青睞。

2024第12屆越南河內國際塑橡膠工業展5至8日在越南首都河內市登場，包括台灣、中國、日本、印尼、美國、越南等13個國家共200多家業者參展。中國業者參展數最多，約有120家、台灣則有約40家。

台灣機械工業同業公會（機械公會）這次也帶了5家業者組團前來，展出射出機、製袋機等。機械公會業務組專員張嘉樺表示，越南有許多製鞋與民生工業聚落，加上台商30年前就南進，搶先在越南建立品牌形象。

他觀察，台灣與越南沒有自由貿易協定（FTA），台灣業者必須透過提升產品的附加價值來加強競爭，而台灣在研發能力與智慧化、節能、高效、品質等都有不錯表現，還能提供整套的解決方案，因而受到青睞。

越南Titan科技發展股份公司業務經理卓文煌（Trac Van Hoang）到場參觀，要幫客戶物色先進的機器設備。他認為，參展的外國業者普遍比越南更具技術優勢，有助越南塑膠產業升級與掌握行業發展趨勢。

越南塑膠協會副主席丁德勝（Dinh Duc Thang）致詞時表示，目前越南塑膠領域大約有4000家企業，中小企業占9成。近年來，北部塑膠企業規模日益擴大和專業化，能夠滿足國際市場的訂單需求。

他提到，從結構來看，塑膠包材業者占38%，其次是家用塑膠和塑膠建材，分占30%和21%，剩下的11%為工程塑膠。預計2024年上半年，越南塑膠產品出口將大幅成長，總額超過31.5億美元、年增逾32%。

參展台灣業者旺全機械工業股份有限公司在現場展出全自動包材機械。業務行銷經理陳亞森（Yarzar Khan）觀察，規模較小的越南企業依然優先考量價格，但也有部分業者開始追求穩定性、品質與服務，是可以觀察的市場。

這次策展單位是來自台灣的展昭國際企業股份有限公司（展昭國際），業務範圍主要在台灣與東南亞，1999年在越南設立辦事處，迄今每年在越南主辦6場以上的大型國際展。

展昭國際表示，現在企業都以「中國+1」的思維在布局，因此業者普遍持續看好越南，不僅展覽規模變大、內容也更多元，從美容保健、烘焙、醫療長照、資通訊、物流到光電與半導體，競爭也更為激烈。（編輯：陳承功）1130605