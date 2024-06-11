橘子新遊戲助攻 看好第3季營運走揚

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（中央社記者吳家豪台北11日電）遊戲營運商遊戲橘子今天舉行新遊戲上市記者會，台灣區營運長簡志浩說，第3季為遊戲業傳統旺季，橘子在新遊戲上市及主力遊戲改版帶動下，第3季營運有望優於第2季，今年規劃再推出1到2款遊戲。

遊戲橘子宣布，從韓國遊戲開發商NEXON取得代理、橫跨PC及手機雙平台的MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）「波拉西亞戰記」預計13日上市，華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國為指定硬體合作廠商。因新遊戲上市前的預創角色名額爆滿，橘子加開15組伺服器，總數達到40組。

橘子集團執行長劉柏園指出，今天是過去幾年來集團最重要的產品發表會，這款遊戲是NEXON創業以來投入最大開發團隊的產品，上市前雙方對產品重視度非常高，期待新遊戲會開啟雙方合作高峰。

NEXON執行長李政憲表示，由NEXON開發的新遊戲將於13日在台灣、香港及澳門地區上市，去年在韓國上市獲得好評，NEXON會持續致力開發全新IP（智慧財產權），創造獨有的遊戲機制。

橘子5月適逢遊戲淡季，自結5月合併營收約新台幣7.4億元，月減17%；但主力遊戲改版表現亮眼，每月活躍用戶及營收皆年增雙位數，帶動5月業績年增14%。橘子累計前5月合併營收達49.6億元，年增12%。（編輯：張良知）1130611

遊戲橘子全新遊戲上市記者會11日在台北舉行，請來台港影帝高捷（右）、黃秋生（左）代言，兩人與遊戲橘子執行長劉柏園（左2）、韓國遊戲大廠Nexon執行長李政憲（右2）在記者會中一同進行啟動儀式。中央社記者徐肇昌攝 113年6月11日

藝人高捷（右）、黃秋生（左）11日下午在台北出席跨平台大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG）「波拉西亞戰記」代言活動，拍照合影時，被起鬨一起比愛心。中央社記者徐肇昌攝 113年6月11日