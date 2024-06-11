台股攻高22000點震盪收黑 外資賣超近333億元

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（中央社記者江明晏台北11日電）台股今天攻上22000點大關，創高後賣壓沉重、震盪收黑，外資賣超近新台幣333億元，提款金融股與航運股。法人分析，台股漲多震盪、動能轉弱，市場仍在觀望本週公布的聯準會（Fed）利率決策和美國通膨數據。

台股今天早盤開高震盪，盤中漲逾145點，高點觸及22003.71點，首度突破22000點大關創台股指數新高；隨後台積電漲勢收斂，貨櫃三雄全面拉回重挫，台股終場下跌66.26點，收在今天最低點21792.12點，跌破21800點。

觀察三大法人今天買賣超動態，合計對台股賣超403.57億元。其中，自營商賣超110.33億元，投信買超39.68億元，外資及陸資賣超332.92億元。

外資今天賣超金融股、航運股及面板股，其中，00929復華台灣科技優息賣超逾6.9萬張居首，第2、3名為新光金、中信金，賣超張數均在4.5萬張以上，其他賣超較大個股包括中鋼、長榮、長榮航、群創、陽明、中工、英業達。

投信買超前5名則為長榮航、中信金、國票金、群益證、國產。

端午節後變盤的說法甚囂塵上，兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股今天攻高至22000點關卡，後繼無力收黑，但短期均線都有守住，上週跳空缺口也保住，只能說是動能轉弱，還不算是多頭行情反轉。

他進一步分析，台股下跌原因來自漲多震盪整理，稍有風吹草動就容易有賣壓，台股今天殺盤重心是貨櫃三雄，紅海危機傳出可能緩解，市場憂心航運產業恐重回供過於求局面；但下跌過程中，仍有許多買盤接手，顯示投資人對後市展望仍屬多空交戰。

此外，他認為，台北國際電腦展落幕，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價拆分完成，重量級利多都告一段落，台股還有賴尋求新的利多點火。

展望後續，他表示，市場正在等待本週公布的聯準會（Fed）利率決策和美國通膨數據，以判斷降息時機。（編輯：張良知）1130611