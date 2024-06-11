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貨櫃三雄重摔 台股創高後翻黑跌破21800點

2024/6/11 14:03（6/11 14:37 更新）
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台股11日一度突破22000點大關創高，但隨後指數翻黑，終場下跌66.26點，收在21792點。（中央社檔案照片）
台股11日一度突破22000點大關創高，但隨後指數翻黑，終場下跌66.26點，收在21792點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北11日電）台股今天開高走高，盤中漲逾145點，高點觸及22003.71點，首度突破22000點大關創高，但隨後台積電漲勢收斂，貨櫃三雄重摔，指數翻黑，尾盤賣壓出籠，終場下跌66.26點，收在今天最低點21792.12點，跌破21800點。

台股終場指數收在21792.12點，下跌66.26點，跌幅0.3%，成交值至新台幣5015.29億元。電子股小漲0.01%，金融股小漲0.07%，櫃買指數收黑，下跌0.01%。

觀察盤面焦點，台積電今天早盤上漲16元，至895元，未能突破前高899元，終場漲勢收斂，收在883元，上漲4元，漲幅0.46%；鴻海漲約1.69%，聯發科、台達電收黑。

因紅海危機傳出曙光，歐洲運價下跌，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海今天股價攻高後震盪，盤中重挫均亮燈跌停，終場陽明收跌停，長榮收跌9.4%、萬海收跌8.32%。

AI指標股中，散熱股奇鋐、雙鴻大漲，緯創下跌、廣達小漲。高價股走勢兩樣情，股王信驊終場飆上漲停，收在4715元，世芯-KY下跌8.39%，大立光挫逾6%・

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股今天攻高至22000點大關，但後繼無力，終場收黑，主要來自貨運航運族群跌勢重，但大盤多頭走勢不算反轉，後續還要留意美國聯準會（Fed）釋出訊息。（編輯：楊凱翔）1130611

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