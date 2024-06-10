台積電6/13除息 法人：有望快速填息

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（中央社記者張建中新竹10日電）台積電2023年第4季現金股利將於6月13日除息，是台股本週重頭戲。法人表示，台積電股息僅約股價的0.4%，不排除有機會再度快速填息。

台積電2023年第4季每股現金股利新台幣3.49978969元，總金額907.62億元，除息交易日為2024年6月13日，股利將於7月11日發放。

台積電自2019年起改採每季配息，19次除息皆順利完成填息；其中，14次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

新光投信董事長劉坤錫指出，台積電董事會5日通過買回3249張庫藏股，買回區間價格598至1281元，雖然是為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，依然激勵股價表現強勁，6日創下899元新天價。

台積電7日股價回檔，收在879元。劉坤錫說，台積電今年獲利可望回升，法人多估計每股純益約38至39元，本益比約22至23倍，處於合理區間。

劉坤錫表示，台積電2023年第4季現金股利維持與第3季相當，每股3.49978969元，僅約台積電7日收盤價879元的0.4%，不排除有機會再度快速填息。未來走向則視業務新動態而定。

台積電5月受惠高效能運算需求暢旺，營收維持在2296.2億元高檔水準，為史上第3高，年增30.1%；台積電4月及5月營收合計4656.41億元，法人預期，台積電第2季營運目標應可順利達成，不排除有機會優於預期。

台積電預估，第2季營收約196億至204億美元，以中間值計將季增約6%，平均匯率約1美元兌新台幣32.3元。台積電並預期，今年業績可望逐季成長，全年美元營收將成長21%至26%。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有約4.37億元入袋。

台積電前董事長劉德音持股1291萬股，約4518萬元股息入袋；台積電董事長魏哲家持股639萬股，約2236萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，約57.87億元入帳。（編輯：楊蘭軒）1130610